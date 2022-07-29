Житель Коми решил переплыть реку и пропал

Фото: архив КП

На берегу Сысолы пропал 41-летний местный житель. Мужчина отдыхал вместе с супругой около Краснозатонского моста, а затем решил переплыть реку и пропал.

Жена пропавшего сразу же вызвала спасателей. Специалисты отряда «Спас-Коми» выяснили, где обрываются его следы, а затем взяли лодку, чтобы начать поиски на воде, предполагая, что он утоп.

Вскоре выяснилось, что мужчина нашелся живым – после того, как он переплыл водоем, решил погулять, а после вышел на Краснозатонский мост, сообщили в «Комиинформ».

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