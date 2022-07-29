Житель Коми в попытке наживаться напал на 15-летнего подростка

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В Ухте признали виновным 24-летнего местного жителя в покушении на грабеже. В Следственном комитете Коми уточнили, что фигурант уголовного дела пытался его совершить с применением насилия.

В апреле 2022 года в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый пытался украсть у 15-летнего подростка дорогостоящие наушники. Воплотить в реальность свою задумку ему не удалось, так как парень начал оказывать активное сопротивление.

Свою вину фигурант уголовного дела признал полностью, суд назначил ему два года условного лишения свободы с испытательным сроком на год и шесть месяцев. Также ему присудили обязанность выплатить моральный вред в размере 50 тысяч рублей.

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