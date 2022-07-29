Тяжелобольному 4-летнему ребенку из Коми отказывали в лечении

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Жительница Эжвинского района Сыктывкара сообщила в прокуратуру, что его четырехлетнего сына отправили в на лечение «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева» в Москве, мотивировав тем, что в республике ему помочь никто не может.

Женщина сама купила билеты сыну и себе до места лечения и обратно, а затем обратилась в центр соцзащиты за компенсацией, что подкреплено нормами закона. В учреждении женщине отказали из-за отсутствия протокола врачебной комиссии.

Суд обязал в результате после рассмотрения компенсировать понесенные расходы в размере 10,9 тыс. рублей.

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