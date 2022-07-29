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Происшествия29 июля 2022 8:10

В Сыктывкаре дебошир пытался ограбить гипермаркет

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Сыктывкаре 40-летнего жителя Сыктывдинского района подозревают в попытке грабежа, совершенного с применением насилия. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, мужчина пришел в гипермаркет в Эжве. Он взял с прилавка алкоголь и поспешил к выходу. Это заметил охранник и попытался остановить злоумышленника. Тот вел себя агрессивно и сопротивлялся. Дебошира задержали прибывшие на место полицейские. Выяснилось, что его не раз привлекали к уголовной ответственности за кражи, грабежи, разбой и другие преступления. Возбуждено уголовное дело, фигурант находится под подпиской о невыезде.

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