В Сыктывкаре потерялась 90-летняя Ольга Мишарина

Фото: Александра САВИНОВА

В Сыктывкаре потерялась 90-летняя пенсионерка Ольга Мишарина. Женщина шла по улице, заблудилась и не нашла обратную дорогу, потому что забыла, где живет.

Пожилая сыктывкарка была замечена сотрудниками «КП-Коми», которые передали женщину медикам. Сейчас пенсионерка находится в больнице. У неё нет с собой никаких документов, говорят очевидцы.

Если вы узнали Ольгу Мишарину и знаете ее близких, просим обратиться в редакцию «КП-Коми» по телефону 8-922-277-36-60.

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