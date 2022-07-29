Сыктывкарка пыталась уехать в Петербург и лишилась 5 тысяч рублей

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Мошенники украли у жительницы Сыктывкара около 5 тысяч рублей под предлогом туристической поездки в Санкт-Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, сыктывкарка нашла в сети предложение о посещении Санкт-Петербурга и связалась с агентом. Далее горожанка перешла по ссылкам, которые получила от собеседницы и забронировала тур. С ее карты списали почти 5 тысяч рублей. В итоге в северную столицу сыктывкарка так и не попала. Возбуждено уголовное дело.

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