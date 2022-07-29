В Коми минимальный набор продуктов подешевел на семь рублей

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Стоимость минимального набора продуктов в Коми уменьшилась на семь рублей. Об этом сообщает Комистат.

За полгода продукты подорожали на 12%. Стоимость алкоголя возросла на 8%. С учетом спиртного, цены на продукты увеличились на 12,9%. Лидерами по подорожанию стали картофель (56%), сахар (39%), фрукты (29%), крупы (20%), макароны и кондитерские изделия (на 18%). При этом с начала года яйца подешевели на 17%, а овощи – на 6%.

В последние месяцы в Коми наблюдается дефляция. За июнь продуктовый набор подешевел на 0,1%. К концу июля его стоимость составила 6890 рублей. За полгода продуктовый набор подорожал на 18,8%, или на 1145 рублей.

Промышленные товары за шесть месяцев подорожали на 12,2%, а услуги — на 5,4%. Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в среднем по республике в июне 2022 года составила 21632 рубля в расчете на месяц. За июнь его стоимость снизилась на 0,2% (на 38 рублей), с начала года — выросла на 9,1% (на 1886 рублей).

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