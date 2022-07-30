В сгоревшей квартире обнаружен мертвым 45-летний житель Коми

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В воркутинском посёлке Воргашор произошёл смертельный пожар, унёсший жизнь молодого мужчины. Как сообщает пресс-служба МЧС по Коми, возгорание было зафиксировано в одной из квартир жилого дома накануне, 29 июля, рано утром.

По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за неосторожного курения. После тушения пожара спасатели обнаружили тело хозяина квартиры. Установлено, что им является 45-летний местный житель.

По данному факту начато разбирательство. Дознаватель МЧС предпочтительная установить полную картину трагедии.

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