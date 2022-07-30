В Коми простились с пропавшим на Украине бойцом Александром Дубогрызовым

Фото из личного архива Александра Д.

В Коми проводили в последний путь участника СВО на Украине Александра Дубогрызова. Об этом сообщили глава Коми Владимир Уйба.

Мужчина отправился участником спецоперации, а весной 2022 года он пропал. Родственники после долгих поисков нашли бойца в госпитале с тяжелыми ранениями, однако спасти уроженца Коми врачи не смогли: он умер на больничной койке.

Владимир Уйба, присутствовавший на похоронах, выразил соболезнования семье погибшего военного и пожелал им сил и терпения.

—Вечный покой. Соболезнования семье и близким, — сказал руководитель региона.

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