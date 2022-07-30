Врач из Коми рассказал, как распознать инсульт

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И. о. заведующего отделением неврологии Коми республиканской клинической больницы Валерий Рочев рассказал жителям республики, как распознать инсульт. Медик открыл простой способ понять, есть ли повод волноваться.

Так, сперва нужно оценить речь: связная ли она и разборчивая. Далее нужно поднять руки и улыбнуться. Если это все дается с трудом, то это первые признаки инсульта.

– При инсульте возникает, как правило, слабость конечностей, асимметрия лица и нарушение речи. Если наблюдаются эти признаки, надо вызвать скорую, порекомендовал он, отметив, что существует понятие «золотого часа», при котором можно избежать тяжелых последствий и сохранить качество жизни человека, – объяснил врач.

Таким образом, если вы заметили человека с симптомами инсульта, первым делом надо не дать ему упасть, уложить в горизонтальное положение или усадить. Следующий шаг – вызвать скорую. Чтобы облегчить дыхание, можно расстегнуть одежду на груди, обеспечить приток кислорода, ноги можно чуть поднять.

– Самое главное – дождаться врачей, чтобы они оказали квалифицированную помощь, подчеркнул Валерий Рочев.

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