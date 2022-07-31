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Общество31 июля 2022 7:00

Жителей Коми предупредили об опасности

В Коми ожидается высокая пожароопасность
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Синоптики ЦГМС сообщили, что в республике ожидается высокая и чрезвычайно высокая пожароопасность. Метеорологи передали подобное предупреждение на период с 31 июля по 2 августа.

По предоставленной информации, 31 июля, в регионе будет преобладать IV, местами V класс пожароопасность. Такая ситуация будет наблюдаться по всей территории, кроме северо-востока.

На северо-востоке ситуация облегчится до I класса из-за дождей.

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