Жителей Коми предупредили об опасности

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Синоптики ЦГМС сообщили, что в республике ожидается высокая и чрезвычайно высокая пожароопасность. Метеорологи передали подобное предупреждение на период с 31 июля по 2 августа.

По предоставленной информации, 31 июля, в регионе будет преобладать IV, местами V класс пожароопасность. Такая ситуация будет наблюдаться по всей территории, кроме северо-востока.

На северо-востоке ситуация облегчится до I класса из-за дождей.

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