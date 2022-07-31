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Общество31 июля 2022 8:00

Пенсионерка из Коми потерялась в районе аэропорта во время сбора смородины

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В районе аэропорта Ухты потеряли 82-летнюю женщину. Пенсионерка ппропала во время сбора смородины.

О пропаже ухтинки сообщили ее родственники, на помощь спасателям в поисках пришли также дочь и сын местной жительницы, сообщили со ссылкой на «Спас-Коми» в Комиинформ.

Местонахождение пропавшей пытались установить во время телефонного разговора. Нашел пожилую даму в итоге ее сын. Как выяснилось, она отошла от дороги всего на 300 метров.

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