Коми соответствует статусу свободного от ковида региона только по одному критерию

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Коми, по данным портала стопкоронавирус. рф, по состоянию на 31 июля, еще больше отдалилось от получения статуса свободного от COVID-19 региона. В настоящий момент республике соответствует только по одному критерию из пяти.

По предоставленным данным, на должном уровне только показатель заболеваемости, который должен быть не более 30 случаев на 100 тыс. населения. По остальным четырем соответствия нет – охват тестирования, уровень коллективного иммунитета, занятость коек, а также загруженность коечного фонда

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