Жителей Коми предупредили о высокой пожароопасности

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Синоптики ЦГМС Коми предупредили, что в республике сохранится по-прежнему высокая пожароопасность. По данным метеорологов, предупреждение все еще актуально на 1 и 2 августа. Ситуация осложнится во многих районах.

По информации ведомства, высокая и чрезвычайно высокая пожароопасность прогнозируется в целом по республике. V класс пожароопасности будет преобладать в восточных районах 1 августа, в западных – ожидается I-II класс горимости, на крайнем юге — IV класс.

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