Коми в начале августа окажется под влиянием активного атмосферного фронта

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Синоптики ЦГМС Коми сообщили прогноз погоды на первую неделю августа. По сообщениям метеорологов, республике окажется с 1 августа под влиянием активного атмосферного фронта. Из-за этого в регионе ожидается неустойчивая погода с дождями и грозами.

Отмечается, что на территории региона прогнозируется неустойчивая погода с грозами и дождями, которые на большей части территории пройдут местами.

Также пообещали, что температура воздуха в первой половине недели останется в пределах 18...25С. Впоследствии на фоне антициклона дожди прекратятся, а температура воздуха ночью составит 11...16С, днем — 23...28С.

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