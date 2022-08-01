Жительница Коми потерялась после рыбалки в лесном массиве

Фото: архив КП

Жительница Усинска потерялась во время рыбалки со своим мужем. Женщина ушла в лесной массив и, заблудившись, не смогла найти сразу дорогу домой. Чп произошло в ночь с 19 на 30 июля.

Как выяснили спасатели «Спас Коми», пропавшая потерялась за домом в Усинске на Воркутинской улице, когда возвращалась домой с рыбалки.

Вскоре женщину нашли, к счастью, она не пострадала, передали в «Комиинформ».

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