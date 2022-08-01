Район Сыктывкара остался без электричества после вчерашнего шторма

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После разгулявшейся стихии, которая накрыла Сыктывкар накануне, 31 июля, жители одного из районов остались без электричества. ЧП произошло в района Лесозавода.

Причиной стали поваленные на электрические провода сильным ветром и дождем с градом деревья. По данным «Комиинформ» свет отсутствует в домах на улицах Стахановская и Северная.

Шторм обрушился с крупным градом накануне, скорость ветра достигала 15-20 м/с. Во всем городе еще остались следы в виде поваленных деревьев, дорожных знаков и сорванных крыш.

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