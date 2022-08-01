В Коми загорелась церковь

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В понедельник, 1 августа, в Княжпогостском районе загорелась церковь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 4.44 в селе Кылтово. На территории Крестовоздвиженского женского монастыря загорелась церковь. На место прибыли пожарные. Выяснилось, что загорелась кровля. Пожар удалось локализовать. По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. Причины пожара выясняются.

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