В Коми утонул поспоривший переплыть реку мужчина, пытавшийся его спасти друг погиб тоже

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В Коми трагически оборвались жизни двоих молодых мужчин. Жители Усинска погибли во время отдыха на берегу реки Усы.

Как сообщает издание «Комиинформ», компания усинцев - двое мужчин и женщина - отмечали день ВМФ. В какой-то момент между друзьями возник спор: один из приятелей утверждал, что сможет переплыть реку и зашел в воду. Однако мужчина не рассчитал силы и стал тонуть. Пытавшийся спасти его товарищ ушел на дно вместе с ним.

Известно, что на место происшествия спасатели прибыли около 20:00 на лодке. Они проверили берега и дно реки, однако тела не были обнаружены. Поиски продлились до 05:50 1 августа - безрезультатно. Работа продолжится сегодня.

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