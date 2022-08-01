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Общество1 августа 2022 7:46

Глава Коми Владимир Уйба проведет прямую линию 4 августа

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В четверг, 4 августа, глава Коми Владимир Уйба проведет прямую линию. Она начнется ровно в полдень.

Уйба ответит на вопросы, которые интересуют жителей, а также на те, которые чаще всего поступали в Центр управления регионом через систему «Инцидент Менеджмент» и на платформу «Госуслуги. Решаем вместе». Они, в частности, касаются здравоохранения, обеспечения лекарствами, строительства соцобъектов, ремонта дороги и многих других аспектов.

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