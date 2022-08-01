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В Сыктывкаре старшеклассник стал жертвой 21-летнего вымогателя, который избил подростка и забрал его «IPhone» и беспроводные наушники. Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, молодой человек решил выбить у подростка долг, к которому он не имел никакого отношения.

История началась, когда пострадавший и его одноклассник пошли за покупкой электронной сигареты.

- Один из них похитил электронное устройство у продававших ее сверстников. В дальнейшем он перепродал ее неизвестному лицу, а вскоре ушел в армию. Его спутник, выступавший по настоящему делу потерпевшим, к хищению сигареты был не причастен, однако претензии о возврате долга стали поступать именно в его адрес. По результатам переговоров в Выльгорте была назначена встреча, на которую требовать долг приехал житель Сыктывкара, ранее судимый за грабеж с применением насилия. Чтобы покинуть встречу, потерпевший пообещал в счет долга вынести из дома компьютерный монитор, - рассказали в ведомстве.

Не добившись результатов, сыктывкарец решил выбить долги вживую, для чего пришел к потерпевшему в школу. Дважды ударив школьника по лицу, злоумышленник забрал у него телефон «IPhone» и беспроводные наушники, после чего скрылся с места разбойного нападения.

Вымогатель, в суде пояснивший, что хотел просто «помочь» своему более младшему знакомому вернуть электронную сигарету, ранее уже привлекался за нанесение легкого вреда здоровью другому несовершеннолетнему.

- Суд назначил жителю Сыктывкара наказание в виде 2 лет 6 месяцев 10 дней лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу, - заключили в прокуратуре.

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