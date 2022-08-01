В квартире жилого дома обнаружен труп жителя Коми

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В Вуктыле 34-летнего мужчину подозревают в гибели 61-летнего местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, в квартире дома по проезду Пионерский обнаружили мертвым 61-летнего местного жителя. На теле обнаружили признаки насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело. По подозрению в убийстве задержали 34-летнего местного жителя. У него есть непогашенные судимости. Злоумышленника заключили под стражу.

Выяснилось, что мужчины выпивали. В какой-то момент фигурант схватил нож и несколько раз ударил знакомого в область в груди. В результате пострадавший скончался.

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