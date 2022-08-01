В Коми похоронили погибшего на Украине добровольца Александра Молева

Фото: пресс-служба главы Коми

В Ухте простились с Александром Молевом, который погиб на территории Украины во время спецоперации. Участвовать в боевых действиях мужчина уехал добровольно.

На похоронах бойца присутствовал и руководитель региона Владимир Уйба. Глава Коми выразил соболезнования близким Молева и выразил уверенность, что память о нем останется на долгие годы.

— Приношу свои глубочайшие соболезнования. Пусть земля будет пухом, — сказал глава республики.

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