В Коми коечный фонд для ковид-пациентов занят на 40 процентов

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В Коми развёрнуты 74 койки (две из них для детей) для больных с диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Об этом сообщили в региональном Минздраве. Уточняется, что места есть в восьми больницах республики.

По данным ведомства, всего в республике занято 40 процентов от всего коечного фонда, 300 пациентов же лечатся на дому.

Сейчас в республике сохраняется низкий порог заболеваемости ковидом. За минувшие сутки было диагностировано всего 23 случая заражения.

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