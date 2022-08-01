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Политика1 августа 2022 12:46

В спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Коми Станислав Софроний

Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба главы Коми

Фото: пресс-служба главы Коми

На Украине погиб еще один военнослужащий родом из Коми. О смерти Станислава Софрония из Прилузского района сообщили глава республики Владимир Уйба.

По словам руководителя региона, с детства мужчина мечтал стать военным и жаждал служить в армии. Когда Станислав вырос, от мечты своей не отказался и отправился служить в воздушно-десантные войска.

Известно, что погибшего солдата похоронили в его родном селе Ношуле.

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