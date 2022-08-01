Минздрав Коми напомнил о рекомендации вакцинироваться от COVID-19 дважды в год

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Вакцинироваться от коронавируса необходимо раз в полгода. Об этом напомнил Минздрав Коми. По состоянию на 1 августа, полностью процедуру вакцинации прошли около 490 тысяч человек, 1 235 из которых — дети. Актуальность прививки возрастает с приходом осенне-зимнего периода, когда иммунитет человека наиболее ослаблен.

Как сообщил и.о. министр здравоохранения Республики Коми Игорь Дягилев, для поддержания иммунитета от COVID-19 на оптимальном уровне сохраняется рекомендация вакцинироваться раз в полгода. – Специалисты-эпидемиологи предупреждают о возможном сезонном подъёме заболевания ковидом, когда после каникул и отпусков начинают формироваться крупные организованные коллективы. Несмотря на спад заболеваемости, в республике регистрируется циркуляция коронавирусной инфекции. С большой долей вероятности она наслоится в начале осени на «традиционные» сезонные вирусы, поэтому советую гражданам не забывать о вакцинации и ревакцинации от коронавирусной инфекции и гриппа. Необходимый запас вакцины против коронавируса имеется. С самого начала прививочной кампании активно применяется вакцина «Спутник V», она хорошо зарекомендовала себя в плане формирования стойкого иммунитета, – подчеркнул Игорь Дягилев. Напомним, что первый компонент «Спутника V» абсолютно идентичен вакцине «Спутник Лайт», поэтому его можно использовать для повторной вакцинации. Тем, кто еще не прививался, вакцинация проводится двумя компонентами «Спутника V». Кроме того, целесообразно использовать введение обоих компонентов у граждан старше 60 лет для формирования более высокого уровня иммунитета.

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