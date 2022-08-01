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Общество1 августа 2022 13:00

В Коми оштрафовали директора школы, который взял на работу пристава

Источник:kp.ru
Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

В Ухте руководителя организации оштрафовали за нарушение законодательства при приеме на работу бывшего госслужащего. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Заключая трудовой договор с госслужащими, работодатель обязан в течение 10 дней сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя по последнему месту его службы. В санаторную школу-интернат взяли на работу бывшего судебного пристава. При этом учрждение не направило уведомление в управление ФССП по Коми. За это и.о. руководителя оштрафовали на 20 тысяч рублей.

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