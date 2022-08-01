В Коми мужчина незаконно выловил рыбы на 1,2 миллиона рублей

Фото: пресс-служба МВД по Коми

В Сосногорске 61-летнего местного жителя подозревают в том, что он незаконно выловил рыбы на сумму свыше 1,2 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, на 356-м километре трассы Сыктывкар – Нарьян-Мар полицейские остановили УАЗ и «Ниву». Этими машинами управляли подозреваемый и его приятель. В салонах были емкости засоленной рыбы.

Выяснилось, что фигурант рыбачил на реке Лемью. Для этого он использовал сеть, что запрещено. В общей сложности подозреваемый поймал 1097 особей хариуса, 93 сига, 83 окуня, 246 плотвы, 34 щуки. Эту рыбу мужчина потрошил и засаливал в емкости. Часть улова фигурант передал своему приятелю, который приехал на реку. Сумма ущерба превысила 1,2 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

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