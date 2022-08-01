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Происшествия1 августа 2022 14:38

Двое жителей Коми украли с крыши школы металл

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Воркуте двух местных жителей подозревают в хищении школьного имущества. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, двое парней снимали листы железа с крыши школы. Увидевшие это люди вызвали полицию. Прибывшие на место правоохранители задержали двух молодых людей, которые несли школьное имущество. Подозреваемыми оказались местные жители 2000 и 2003 годов рождения. Злоумышленники признались в содеянном. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося и сумму ущерба.

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