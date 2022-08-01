В Сыктывкаре мужчина выбежал под колеса Nissan и впал в кому

Фото: управление ГИБДД по Коми

В воскресенье, 31 июля, в Сыктывкаре Nissan Terrano с прицепом сбил мужчину. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 21.50. 43-летний мужчина ехал за рулем Nissan по Октябрьскому проспекту со стороны улицы Тентюковской в сторону Весенней. В районе дома №91/1 по улице Урожайной водитель сбил человека. Мужчина перебегал дорогу вне пешеходного перехода. В результате ДТП пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму впал в кому. Его личность устанавливается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми пешеход впал в кому после наезда грузовика