Водитель такси из Коми убил ножом местного жителя и ранил еще одного

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В отношении водителя такси из Усинска возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения смерти другому человеку, а также покушения на убийство двух лиц.

Преступление произошло на территории садово-огороднического товарищества, когда между двумя мужчинами и фигурантом уголовного дела завязалась драка. В какой-то момент подозреваемый достал нож и ударил им своих оппонентов.

В результате 33-летний мужчина скончался на месте происшествия, а 30-летнего жителя Усинска госпитализировали с травмами. Подозреваемый сейчас задержан, ему избирают меру пресечения в виде заключения под стражу.

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