«Лондон-Париж, Вова-чума, Время»: в Коми приедет Ираклий Пирцхалава

Фото со страницы певца в соцсети

На портале госзакупок завершена очередная закупка Эжвинского дворца культуры бумажников. Так, стал известен хедлайнер празднования Дня Эжвы (скорее всего) - приедет Ираклий Пирцхалава. На сайте нет даты выступления певца, однако указан месяц - август 2022.

Пока неизвестно, сколько бюджету обошлось приглашение артиста, но уже оказание услуг по организации и выполнению бытового райдера артиста Ираклия Пирхалава 304 тысяч рублей. Да, у нас не опечатка, скорее всего, фамилию певца указали с ошибкой на сайте госзакупок, ведь вроде как Ираклий выступает не под псевдонимом.

На авиаперелет артиста с командой уйдёт 138,5 тысяч; трансфер из аэропорта и обратно - 15 тысяч, на гостиницу - 49,3 тысяч; трёхразовое питание - 35,2 тысяч; питание в гримерке + оборудование — 12 тысяч; налог и сборы (6,6%) — 16,5 тысяч; агентский сбор (15%) — 37,5 тысяч рублей.

В отличие от команды, Ираклию Пирцхалаве будет предоставлено более комфортное обслуживание. Он прилетит к нам в бизнес-классе, с аэропорта его привезут в машине представительского класса, а в гостинице - номер «люкс».

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