В Коми ребенку помогли компенсировать стоимость средства реабилитации

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В Эжве прокуратура добилась получения компенсации ребенку для средств реабилитации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В надзорный орган обратилась мама малыша, сообщив об отказе центра по предоставлению услуг в сфере защиты населения в возмещении стоимости средства реабилитации.

Дочке заявительницы в Национальном медицинском исследовательском центре детской травматологии и ортопедии имени Турнера в марте 2021 года порекомендовали ношение корсета жесткой фиксации. Мама рекомендации последовала, а затем обратилась за выплатой компенсации.

В организации отказались удовлетворять обращение, так как девочка была признана инвалидом. Однако чиновники не учли, что в апреле 2021 года, когда был куплен корсет, ребенок о нем нуждался. Через суд с центра соцзащиты удалось взыскать расходы в размере 35 тыс. руб.

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