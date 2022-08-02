Житель Коми пытался получить компенсацию за прививку от коронавируса

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В городском суде Ухты рассмотрели иск от местного жителя, который пытался обязать своего работодателя компенсировать его отстранения от работы из-за отказа привиться. В качестве компенсации он запросил более 76 тысяч рублей и выплату морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Мужчина работал в психиатрической больнице.

В своем иске мужчина указал, что у ответчика нет полномочий обязывать его вакцинироваться. Он также пояснил, что его отстранили от работы в период временной нетрудоспособности, и он не писал отказа от прохождения вакцинации.

Ответчик заявил, что согласно приказу и.о. главврача всем работникам была прививка обязательна, за исключением тех, у кого были противопоказания. Суд принял решение не в пользу ответчика.

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