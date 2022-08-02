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Происшествия2 августа 2022 6:37

В Коми работник упал с большой высоты

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Печорском районе работник упал с большой высоты и получил тяжелые травмы. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда в Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 22 июля на Кыртаельском месторождении. Сотрудник ООО «Буровая компания «Евразия» выполнял работы на площадке бурильщика. В какой-то момент мужчина упал на землю. В результате пострадавший получил тяжелые травмы. Обстоятельства случившегося выясняются.

– Организована комиссия по расследованию несчастных случаев, – говорится в сообщении.

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