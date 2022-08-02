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Политика2 августа 2022 6:51

В министерстве спорта Коми произошли кадровые перестановки

Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба главы Коми

Фото: пресс-служба главы Коми

В Минспорта Коми произошли кадровые перестановки. В ведомстве кресло замминистра занял Денис Фролов, который ранее занимался вопросами СМИ и занимал должность руководителя агенства.

Известно, что к своим обязанностям Фролов приступил с сегодняшнего дня, 2 августа. По данным БНК, в компетенции чиновника будут вопросы экономики, строительства и цифровизации.

Напомним, в 2015 году Денис Фролов занимал должность заместителя руководителя Агентства Республики Коми по печати и массовым коммуникациям. Затем стал и. о. руководителя.

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