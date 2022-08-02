В ДТП с двумя лесовозами и легковушкой в Коми пострадал человек

Фото: управление ГИБДД по Коми

В понедельник, 1 августа, в Усть-Куломском районе столкнулись два лесовоза и Volkswagen Tiguan, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 19.35. Мужчина 1993 года рождения ехал на лесовозе Scania с полуприцепом по трассе Сыктывкар – Троицко-Печорск. На 178-м километре водитель повернул с обочины на склад. При этом мужчина не уступил дорогу Volkswagen. В итоге машины столкнулись. От удара легковушка врезалась в стоящий на обочине Volvo FH с полуприцепом.

В результате ДТП пострадал водитель Volkswagen 1974 года рождения. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, ушиб грудной клетки, перелом бедра, ушибленные раны плеча и тупую травму живота. Пострадавшего увезли в больницу. Его также направили на медицинское освидетельствование.

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