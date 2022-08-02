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Общество2 августа 2022 7:54

В Коми завершились поиски пропавшей 12-летней девочки

В Коми пропала ушедшая в лес за черникой 12-летняя девочка
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Выльгорте пропала 12-летняя девочка. Подросток ушла в лес за ягодами и потерялась. Известно, что за черникой школьница пошла вместе со своей тетей и знакомой женщиной.

Как сообщает издание «Комиинформ», пока взрослые были заняты собирательством, девочка, сильно увлекшись, ушла вглубь леса и пропала из виду. Женщины попытались найти ребенка самостоятельно, но не смогли выйти на его след. Тогда они решили позвонить спасателям и попросить помощи.

Специалисты начали поиски именно с того места, где женщины видели 12-летнюю в последний раз. Спасатели опрашивали прохожих и звали девочку по имени. Спустя час девочка самостоятельно вышла на тропинку и выбралась из леса.

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