В Коми завершились поиски пропавшей 12-летней девочки

Фото: архив "КП"

В Выльгорте пропала 12-летняя девочка. Подросток ушла в лес за ягодами и потерялась. Известно, что за черникой школьница пошла вместе со своей тетей и знакомой женщиной.

Как сообщает издание «Комиинформ», пока взрослые были заняты собирательством, девочка, сильно увлекшись, ушла вглубь леса и пропала из виду. Женщины попытались найти ребенка самостоятельно, но не смогли выйти на его след. Тогда они решили позвонить спасателям и попросить помощи.

Специалисты начали поиски именно с того места, где женщины видели 12-летнюю в последний раз. Спасатели опрашивали прохожих и звали девочку по имени. Спустя час девочка самостоятельно вышла на тропинку и выбралась из леса.

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