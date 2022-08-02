В Коми 24-летний житель Белгородской области пытался убить подростка

Фото: архив "КП"

В Коми госпитализировали 17-летнего подростка с глубокой раной шеи. Выяснилось, что травму мальчик получил в ходе пьяной разборки с 24-летним знакомым.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Коми,инициальной произошёл водном из ухтинских дворов по Комсомольской улице. Подросток и его собутыльник из Белгородской области выпивали и вдруг между ними возник сильный конфликт, в ходе которого мужчина взял горлышко от бутылки и вонзил ее в шею подростка. С сильным кровотечением юношу госпитализировали в больницу, где врачи смогли спасти ему жизнь.

— Следственным отделом по Ухте СУ СК России по Республике Коми возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство). В настоящее время подозреваемый задержан, в отношении него в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, — рассказали в ведомстве.

По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, заключили в СК.

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