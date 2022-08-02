В сыктывкарском микрорайоне Парпом появятся остановки и регулярный автобусный маршрут

Фото: архив КП

По иску прокуратуры Сыктывкара в микрорайоне Парпом должны появиться автобусные остановки и регулярный автобусный маршрут. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, от самых удаленных домов микрорайона Парпом до конечной остановки «Совхоз Пригородный» нужно пройти больше двух километров. Школы в этом районе нет, поэтому детям приходится ездить в школы №3 и №43. Перед этим им нужно дойти до остановки.

Прокуратура обратилась в суд. В итоге администрацию обязали обустроить остановку в районе пересечения проезда Геологов и улицу Приречной, две остановки до пересечения проезда Геологов и Тентюковской, а также организовать регулярный автобусный маршрут по проезду Геологов. Все это должно быть сделано до 31 августа следующего года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В селе в Коми появятся новые остановки