Жители Коми не смогут ревакцинироваться «Спутником Лайт» из-за его отсутствия

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В Коми отсутствует «Спутник Лайт» для ревакцинация от коронавируса. Об этом сообщает БНК со ссылкой на региональный Минздрав.

В ведомстве подчеркнули, что такая ситуация сложилась не только в республике, но и по всей стране. Однако сделать прививку все же можно. «Спутник Лайт» является идентичным первому компоненту «Спутника V».

— Поставку вакцин осуществляет Министерство здравоохранения Российской Федерации. Республиканский Минздрав распределяет поступившую вакцину от новой коронавирусной инфекции по муниципалитетам и обеспечивает ее использование. В настоящий момент поставок «Спутника Лайт» не планируются. По методическими рекомендациями Минздрава России провести процедуру можно одним из компонентов вакцины «Спутник V», — заключили в министерстве.

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