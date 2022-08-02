Жителям четырех районов Коми запретили ходить в лес

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В четырёх районах Коми введено ограничение на посещение лесов. Соответствующее постановление подписала министр природных ресурсов республики Екатерина Киселевич.
В документе уточняется, что причиной ограничительных мер является высокая пожароопасность. Неблагоприятная обстановка складывается в Ижемском, Княжпоготском, Удорском и Усть-Цилемском районах.
Исключением из правил являются граждане, чья деятельность непосредственно связана с пребыванием в лесу, говорится в постановлении.
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