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Общество2 августа 2022 11:19

Жителям четырех районов Коми запретили ходить в лес

Источник:kp.ru
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

В четырёх районах Коми введено ограничение на посещение лесов. Соответствующее постановление подписала министр природных ресурсов республики Екатерина Киселевич.

В документе уточняется, что причиной ограничительных мер является высокая пожароопасность. Неблагоприятная обстановка складывается в Ижемском, Княжпоготском, Удорском и Усть-Цилемском районах.

Исключением из правил являются граждане, чья деятельность непосредственно связана с пребыванием в лесу, говорится в постановлении.

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