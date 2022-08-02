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Общество2 августа 2022 13:26

В Коми чиновников обязали запустить автобусы из Емвы в Серегово

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Администрацию Княжпогостского района обязали организовать регулярные пассажирские перевозки между селом Серегово и Емвой. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Так, жительница республики рассказала, что между из Серегово в Емву не ходит общественный транспорт. Расстояние между ними составляет 80 километров. Из-за отсутствия автобусов жителям Серегово приходится добираться в Емву на такси.

Прокуратура обратилась в суд. В итоге администрацию обязанности обеспечить регулярные пассажирские перевозки от Емвы до села Серегово и обратно.

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