Сыктывкарец задушил знакомого и ранил ножом сожительницу

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В Сыктывкаре 31-летнего местного жителя обвиняют в убийстве 66-летнего знакомого и умышленном причинении легкого вреда здоровью сожительнице. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, в мае мужчина выпивал со знакомым. В какой-то момент между ними возникла ссора. Завязалась борьба. Злоумышленник избил оппонента, а потом задушил. В сентябре прошлого года фигурант ранил ножом свою сожительницу. В результате пострадавшая получила легкий вред здоровью. Уголовное дело направили в суд.

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