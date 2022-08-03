В Коми жаркая погода вынудила ввести новые ограничения

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В пресс-службе национального парка «Югыд ва» сообщили, что из-за сухой и жаркой погоды, а также высокой угрозы возникновения пожаров в регионе приняли решение ввести ограничения на пребывание посетителей.

Сами разрешения на посещения будут выдаваться только на прохождение паспортизированным маршрутов. Также за нарушение правил пожарной безопасности для туристов предусмотрено наказание в виде штрафа.

Посетителей парка также попросили сообщать, если на территории будет обнаружен пожар.

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