И.о. министра здравоохранения Коми принес соболезнования близким уважаемого врача

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И.о. министра здравоохранения Республики Коми Игорь Дягилев выразил близким и родным скончавшейся Ларисы Малыгиной, которую все знают, как акушера-гинеколога высокого класса.
– Мы навсегда сохраним светлую память об этом ярком и талантливом человеке. Искренне соболезную, сил и стойкости в эти печальные дни, – прокомментировал Дягилев.
По его словам, усопшая была выдающимся врачом, учителем и наставником, которая заслужила уважение коллег и пациентов.
О смерти медика стало известно 31 июля, сегодня ее похоронили.
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