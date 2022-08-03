И.о. министра здравоохранения Коми принес соболезнования близким уважаемого врача

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И.о. министра здравоохранения Республики Коми Игорь Дягилев выразил близким и родным скончавшейся Ларисы Малыгиной, которую все знают, как акушера-гинеколога высокого класса.

– Мы навсегда сохраним светлую память об этом ярком и талантливом человеке. Искренне соболезную, сил и стойкости в эти печальные дни, – прокомментировал Дягилев.

По его словам, усопшая была выдающимся врачом, учителем и наставником, которая заслужила уважение коллег и пациентов.

О смерти медика стало известно 31 июля, сегодня ее похоронили.

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