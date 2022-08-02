В двух районах Коми завершился купальный сезон

Фото: Виталий ТИМУШЕВ

В двух муниципалитетах Коми официально запретили купаться. Об этом сообщают местные власти.

С 1 августа центральный пляж в поселке Усогорск, а со 2 августа центральный пляж в селе Кослан в Удорском районе завершают свою работу. Такое решение связано с ухудшением погоды, понижением температуры воздуха и охлаждением воды в реке Мезень. Пляжи проработали всего месяц.

В Усть-Куломском районе также закрыли пляжный сезон. Там также снижается температура воды, растет ее уровень воды, а также скорость течения.

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