В Сыктывкаре сбили пару на мопеде

Фото: «Про город»

В Сыктывкаре накануне, 2 августа, произошла авария в Эжвинском районе. Водитель «Фольксвагена» сбил людей на мопеде. В результате случившегося есть пострадавшие.

ДТП зарегистрировано на проспекте Бумажников, 39. На мопеде в момент случившегося находился мужчина-водитель и девушка.

В результате аварии пассажирка мопеда получила рваную рану головы, ее забрали медики с места происшествия сразу в больницу, сообщили на портале «Про город».

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