Жительница Коми лишила знакомого селезенки и заплатит 144 тысячи рублей

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В Ухте женщина заплатит государству 144 тысячи рублей за потерянную селезенку. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Коми.

Женщина поссорилась со своим знакомым на почве ревности. Женщина ударила мужчину кулаком в живот. Пострадавший получил разрыв селезенки, и этот орган пришлось удалить. Суд приговорил женщину к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ухтинка должна возместить затраты на лечение пострадавшего, понесенные территориальным ФОМС. Горожанка должна заплатить 144 139 рублей.

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