В ДТП в Коми пострадал водитель мопеда

Фото: управление ГИБДД по Коми

Во вторник, 2 августа, в Печоре мопеда Vento опрокинулся на дороге, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 11.10. 39-летний мужчина ехал на мопеде со стороны Озерного в сторону Приуральского. На 28-м километре дороги водитель не справился с управлением. Из-за этого мопед опрокинулся на дороге.

В результате ДТП пострадал сам мотоциклист. У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом лицевых костей черепа, а также другие раны и ушибы лица. Пострадавшего увезли в больницу.

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